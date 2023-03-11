Профилактический контроль проведут в компании «Казфосфат» из-за роста несчастных случаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Уровень несчастных случаев на производстве вырос за прошлый год в жамбылской компании «Казфосфат», но по региону количество несчастных случаев и число пострадавших снизилось, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прошлом году на предприятиях региона области зарегистрировано 36 несчастных случаев, связанных с исполнением служебных обязанностей. Это на 14% меньше, чем в 2021 году (42 случая). Число пострадавших (46 человек) снизилось на 28%, из них 13 погибших, что на 24% меньше, чем в прошлом году.

«Высокий уровень несчастных случаев сохраняется в ТОО «Казфосфат». В 2022 году в филиалах компании произошло пять несчастных случаев, в результате чего пострадали 10 человек, 5 погибли. В 2021 году в 6 несчастных случаях пострадали 6 человек, двое погибли», - сообщил руководитель управления инспекции труда акимата Жамбылской области Жарылкасын Айтаков.

По словам спикера, в связи с увеличением количества несчастных случаев в филиале ГПК «Каратау», Жамбылском филиале (НДФЗ) и Таразском филиале «Минеральные удобрения» товарищества «Казфосфат» проведут профилактический контроль.

В прошлом году в жамбылском филиале ТОО «Казфосфат» «Новоджамбулский фосфорный завод» (НДФЗ) произошел несчастный случай, при котором погиб один человек.

Трагический случай с гибелью рабочего произошел на другом филиале компании «Казфосфат» - заводе минеральных удобрений. На поступивший вызов о том, что работник ТОО «Казфосфат» получил серьезную травму, прибыла «скорая помощь». Во время госпитализации пострадавший от полученной травмы скончался.

Трагедии случились и на дробильно-сортировочной фабрике ГПК «Каратау», филиале, одной из самых крупных компаний ТОО «Казфосфат».

«Произошло три несчастных случая, пострадали 8 человек из них трое со смертельным исходом», - отметил спикер.

Обстоятельства гибели рабочих на фабрике в Жанатасе выясняла специальная комиссия. По данному факту начато досудебное расследование по статье 156 части 4 УК РК (Нарушение правил охраны труда). Пострадавшие и погибшие попали под жернова дробильной машины.

По всем произошедшим несчастным случаям государственные инспекторы труда провели специальные расследования. Анализ показал, что по вине работодателей произошел 21 несчастный случай, по вине работников – 11, по вине обеих сторон - 4.

Причиной несчастных случаев на производстве является грубая неосторожность работника, неудовлетворительная организация работ, а также дорожно-транспортные происшествия.