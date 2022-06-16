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    Профицит торгового баланса растет в Казахстане

    16 Июня 2022, 11:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов заявил о росте профицита торгового баланса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2021 году дефицит текущего счета платежного баланса составил (-)5,7 млрд долларов США. Сокращение отрицательного сальдо текущего счета связано с улучшением состояния торгового баланса. Профицит торгового баланса увеличился в два раза – с 10,3 млрд долларов США в 2020 году до 20,7 млрд долларов США в 2021 году. Рост профицита обеспечен ростом экспорта товаров», - сообщил Галымжан Пирматов на пленарном заседании Сената.

    По предварительным данным, текущий счет за первый квартал 2022 года сложился с профицитом и составил 2,2 млрд долларов США.

    «Переход отрицательного сальдо текущего счета в положительную зону связан с улучшением состояния торгового баланса. Профицит торгового баланса увеличился на 6,3 млрд долларов США и составил 9,9 млрд долларов США. Рост профицита обеспечен опережающим темпом роста экспорта товаров над импортом в связи с продолжающимся повышением цен на нефть», - добавил глава Нацбанка.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Нацбанк Казахстана Сенат Экономика
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