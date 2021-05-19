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    Профессору Ереванского университета вручили благодарственное письмо Президента РК за вклад в популяризацию Абая

    19 Мая 2021, 11:13

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Профессору Ереванского университета вручили благодарственное письмо Президента Казахстана за вклад в популяризацию Абая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Посол Казахстана Болат Иманбаев вручил профессору, заведующему кафедры тюркологии Ереванского государственного университета Александру Сафаряну благодарственное письмо Президента Касым-Жомарта Токаева за вклад в развитие культурных и образовательных связей между Казахстаном и Арменией, а также перевод на армянский язык произведения Абая «Слова назидания», романа М. Ауэзова «Путь Абая» и «Антологии казахской литературы».

    Ученый выразил признательность за высокую оценку его деятельности и подтвердил готовность к дальнейшему содействию укрепления сотрудничества между двумя народами. Он высоко оценил плодотворное взаимодействие между Ереванским государственным университетом и Евразийским национальным университетом им. Л. Гумилева, отметив крепкие связи в области академического обмена преподавателями , научными сотрудниками и студентами .

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    МИД РК Президент Казахстана Армения Абай
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