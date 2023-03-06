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    Профессору Бергенского университета вручили казахстанскую награду

    6 Марта 2023, 02:07

    ОСЛО. КАЗИНФОРМ - В посольстве Казахстана в Осло состоялось вручение юбилейной медали «30 лет Независимости Казахстана» профессору Бергенского университета Гру Мандт. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В 2000-2006 годы Гру Мандт в составе группы норвежских специалистов при поддержке ЮНЕСКО и МИД Норвегии участвовала в проекте по менеджменту, консервации и презентации петроглифов Тамгалы в Алматинской области. В результате в 2004 году комплекс наскальных рисунков Тамгалы вошел в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    От имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева медаль вручил посол Адиль Турсунов. Награду принял сын Гру Мандт - Тарье Манд Ларсен и ее внуки. В мероприятии участвовали бывший посол Норвегии в Казахстане Оле Йохан Бьерной и норвежский руководитель проекта «Тамгалы», археолог Анна-София Хиген.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Наука История Казахстана ЮНЕСКО Норвегия
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