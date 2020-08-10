Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мнения

    Профессор: Труды Абая — это самый большой мотиватор для наших современников

    10 Августа 2020, 21:17

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В честь 175-летия казахского поэта, просветителя, философа, в интервью РСК доктор филологических наук, профессор, абаевед Айгуль Исмакова рассказала о важности наследия великого Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Праздник позволит вспоминать о духовности человека. Надо читать труды Абая, доносить до людей, что Абай нам сейчас необходим. В трудах Абая можно найти ответ, как выбраться из этого положения. Каждый человек должен думать не только о том, чтобы он и его окружение не заболели, но и как помочь другим в масштабах всей страны. Мы должны быть милосердными и внимательными друг к другу», — подчеркнула Айгуль Исмакова.

    Она также напомнила, что великий Абай призывал в своих трудах учиться, просвещаться, критически мыслить. И посоветовала использовать время на карантине для того, чтобы перечитывать труды Абая.

    «Абай говорил, что ученый, образованный человек должен быть просвещенным, интеллектуальным. Смотреть на свое время с точки зрения критичности, самосознания. Сколько сейчас тренингов проходят: «Как быть успешным, богатым», «Как состояться в жизни среди быстро меняющегося времени». Труды Абая — это самый большой мотиватор для наших современников. Абай — это система мотивации, как достойно прожить эту жизнь и сохранить свою честь и достоинство», — заключила Айгуль Исмакова.

    Отметим, 10 августа в Казахстане объявлено Днем Абая. Этот день внесен в календарь праздничных дней.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Юбилей Общество Абай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Поступивших продуктов для помощи достаточно - акимат области Абай
    Нужно пересмотреть возраст выхода лесников на пенсию – эксперт
    Нельзя возложить тушение пожаров только на одно ведомство – Канат Ешмуханбетов
    Почему Казахстан может накормить миллиард людей, рассказал гость МФА Михаэль Роэ
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков