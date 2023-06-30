Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.11 eur/kzt 485.4

    rub/kzt 4.88 cny/kzt 61.26
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Профессия полицейского должна стать одной из самых уважаемых в обществе - Президент Казахстана

    30 Июня 2023, 12:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел заседание коллегии министерства внутренних дел РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    «Как вам известно, в системе государственного управления министерству внутренних дел отведена особая роль. Охрана общественного порядка, борьба с преступностью – крайне важные задачи. Их реализация напрямую влияет на безопасность граждан и государства в целом. Служба в правоохранительных органах – очень непростое дело, зачастую приходится работать и днем, и ночью. В вашей работе есть и риски, и угрозы. Вы круглые сутки находитесь на страже порядка – это требует высочайшей самоотверженности и выносливости. Те, кто попал в беду, в первую очередь обращаются за помощью в полицию, ведь вы являетесь представителями государства и власти. Люди верят, что вы защитите их. Другими словами, на вас постоянно лежит огромная ответственность. Эффективная работа полиции крайне важна для общества и государства в целом. Все общество должно всячески поддерживать стражей порядка, и эту поддержку мы обязательно будем оказывать. Профессия полицейского должна стать одной из самых уважаемых в обществе, а сами сотрудники полиции должны честно и безупречно служить своей стране и народу. Поэтому особое внимание следует уделять совершенствованию работы органов внутренних дел», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Президент Казахстана отметил, что в настоящее время внедряется сервисная модель деятельности полиции.

    «Запуск пилотных проектов позволил оптимизировать деятельность подразделений, которые тесно взаимодействуют с гражданами. Приняты конкретные меры, направленные на внедрение принципа «Полиция в шаговой доступности». Набранные темпы ни в коем случае не следует замедлять. Мы не должны ограничиваться результатами, достигнутыми в рамках пилотного проекта. Но, откровенно говоря, о сервисной модели деятельности полиции известно только специалистам. Об этом свидетельствует и то, что обычные граждане и представители общественности не высказываются по этому вопросу. Значит, люди не видят конкретных результатов и положительных изменений.

    Кроме того, в фокусе особого внимания должно быть и досудебное производство, представляющее собой отдельный вид государственной службы в правоохранительной сфере со своим внутренним уставом и правилами», - добавил Глава государства.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Президент Казахстана МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арестован подозреваемый в жестоком убийстве 5-летней девочки в Туркестанской области
    Шавкат Мирзиёев вступил в должность Президента Узбекистана
    Глава государства принял заместителя Генсека ООН Владимира Воронкова
    На кого распространяется и как будет работать закон о возврате незаконно приобретенных активов
    Популярное
    1 Кем был Марал ишан, подаривший Коран хану Кенесары
    2 Какие автобусные маршруты изменят движение с 15 июля в столице
    3 64 младенца умерли в Атырауской области
    4 Состоялось торжественное открытие подмостового пространства на левобережье Семея
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в одном городе РК