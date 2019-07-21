Профессия металлурга дала мне опыт, закалку и верных друзей - Нурсултан Назарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента РК – Елбасы.

Поздравление Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева с Днем металлурга

Уважаемые работники и ветераны металлургической отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем металлурга!

Этот праздник является символом уважения и признания вашего нелегкого труда.

И я очень горжусь тем, что в свое время выбрал профессию металлурга, давшую мне важный жизненный опыт, закалку и верных друзей.

Сегодня на предприятиях нашей страны трудятся тысячи высококвалифицированных металлургов – трудолюбивых, ответственных и сильных людей. Благодаря их преданности делу и мастерству нам удалось сформировать надежный фундамент экономического роста всей республики.

Металлургическая отрасль в Казахстане ориентирована на инновационный путь развития, и это позволяет нашим производственным коллективам уверенно смотреть в будущее.

Искренне убежден, что вы и впредь будете добросовестно работать, стремясь к новым профессиональным успехам на благо нашего независимого Казахстана.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия вашим родным и близким!



