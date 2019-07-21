-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00:29 114
-
-
вчера 23:16 231
-
-
вчера 22:18 127
-
-
-
вчера 21:12 252
-
вчера 20:49 195
-
вчера 20:22 127
-
вчера 19:39 123
-
вчера 19:19 149
-
вчера 18:33 163
-
вчера 18:16 127
-
-
-
вчера 17:19 160
-
вчера 17:00 147
-
-
вчера 16:42 129
-
-
-
вчера 15:53 189
-
-
-
вчера 14:35 157
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 12:17 196
-
-
-
-
вчера 11:17 211
Профессия металлурга дала мне опыт, закалку и верных друзей - Нурсултан Назарбаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента РК – Елбасы.
Поздравление Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева с Днем металлурга
Уважаемые работники и ветераны металлургической отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем металлурга!
Этот праздник является символом уважения и признания вашего нелегкого труда.
И я очень горжусь тем, что в свое время выбрал профессию металлурга, давшую мне важный жизненный опыт, закалку и верных друзей.
Сегодня на предприятиях нашей страны трудятся тысячи высококвалифицированных металлургов – трудолюбивых, ответственных и сильных людей. Благодаря их преданности делу и мастерству нам удалось сформировать надежный фундамент экономического роста всей республики.
Металлургическая отрасль в Казахстане ориентирована на инновационный путь развития, и это позволяет нашим производственным коллективам уверенно смотреть в будущее.
Искренне убежден, что вы и впредь будете добросовестно работать, стремясь к новым профессиональным успехам на благо нашего независимого Казахстана.
Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия вашим родным и близким!
- Книга Елбасы «Эра Независимости» издана на румынском языке
- Одной из улиц в Костанае предлагают присвоить имя Елбасы
- Фильм о Елбасы «Искусство быть Лидером» появился в Сети
- Президенты ряда государств поздравили Елбасы
- В адрес Елбасы продолжают поступать поздравления от лидеров зарубежных стран
- «Искусство быть Лидером»: фильм о Елбасы выйдет в эфире телеканала «Хабар»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана