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    Профессионализм казахстанских миротворцев отметили в Ливане

    4 Февраля 2021, 12:31

    БЕЙРУТ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие Вооруженных сил Казахстана, находящиеся в миротворческой миссии «Временные силы ООН в Ливане», приняли участие в учении «RITEX» по отработке основных действий групп быстрого реагирования в различных критических ситуациях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Общее руководство подразделениями осуществлялось командиром четвертой сводной миротворческой роты майором Жанатом Бирбалановым. Управление и координация велись по средствам связи со штаба роты.

    «На протяжении шести месяцев мы на постоянной основе участвовали во всех тренировках и учениях, которые проводились как главным штабом ООН в Ливане, так и индийской стороной. Казахстанские миротворцы показали высокий уровень подготовки и профессионализма, что было отмечено руководством главного штаба «Временных сил ООН в Ливане». Эти тренировки еще раз показали, что боеготовность казахстанских военнослужащих постоянно находится на высоком уровне», - рассказал Жанат Бирбаланов.

    Миротворцы были подняты по сигналу учебной тревоги ранним утром. По сценарию недалеко от казахстанско-индийской базы было обнаружено самодельное взрывное устройство. Дежурная смена сообщила о случившемся в штаб роты. Прибывшие на место французские военнослужащие приступили к разминированию. О происшествии доложили в международную военную полицию, а также в адрес ливанской армии. В результате было организовано оцепление, для безопасности гражданского населения были перекрыты дороги в случае возможной угрозы.

    Группы быстрого реагирования отработали действия при получении различных сигналов, дежурные подразделения – при обнаружении самодельного взрывного устройства вблизи базы, а также порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

    Казахстанские военнослужащие действовали совместно с индийскими миротворцами. За время участия в миссии они наладили взаимодействие в вопросах выполнения различных задач.

    Представители штаба миссии и посредники отметили уверенные, решительные и профессиональные действия казахстанского миротворческого контингента.

    Важную роль в повышении готовности казахстанского подразделения к действиям в реальной обстановке играют еженедельные тренировки, ежемесячные тактические учения «Blue porcupine» и занятия по алгоритму действий при обнаружении самодельных взрывных устройств.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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