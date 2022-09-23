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    Профессиональный стандарт «Педагог» будет принят в Казахстане

    23 Сентября 2022, 17:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Разрабатывается стандарт аккредитации педагогических вузов. Об этом сообщил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проводится работа по подготовке стандарта аккредитации педагогических и других вузов, выпускающих будущих педагогов. Это необходимо для повышения качества подготовки педагогических кадров. В настоящее время аккредитация вузов проводится по общим критериям. Планируется, что разработанный стандарт аккредитации педагогических вузов далее будет использоваться независимыми аккредитационными агентствами при проведении аккредитации образовательных программ вузов, где осуществляется подготовка будущих педагогов», – сказал А. Аймагамбетов.

    По его словам, Министерством также завершается работа по подготовке и принятию профессионального стандарта «Педагог». С учетом данного профстандарта будут разрабатываться и обновляться образовательные программы, процедуры сертификации и аттестации педагогов, содержание непрерывного профессионального развития, будет строиться стратегия продвижения педагогических кадров по службе. До утверждения профстандарта будут проведены широкие обсуждения с педагогами и другими заинтересованными сторонами. В результате профстандарт «Педагог» станет единым ориентиром профессионального развития педагогов всех уровней образования.

    Фото:ortcom.kz

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Образование Вузы Асхат Аймагамбетов Минпросвещения РК
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