Профессиональный праздник отмечают работники соцзащиты в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан с 2011 года последнее воскресенье октября утвержден Днем работников социальной защиты. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают более 3 тыс. сотрудников системы социальной защиты Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ».

Социальная служба осуществляет важнейшую из государственных задач, на плечи её сотрудников ложится забота о гражданах, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники системы социальной защиты РК. Это, в первую очередь, неравнодушные, чуткие и всегда готовые прийти на помощь люди. Социальные работники не просто выполняют свои обязанности, они дарят людям доброту, милосердие и надежду на лучшее будущее. Их работа требует большой выдержки и стрессоустойчивости. А лучшей наградой становится благодарность тех, кому оказана помощь. Многодетные и малообеспеченные семьи, пожилые люди, люди с особыми потребностями, пенсионеры, безработные - вот далеко не полный список тех, кому протягивают руку помощи соцработники. Я от души желаю вам и вашим близким мира, благополучия, добра, любви, здоровья, успехов в труде и счастья в семьях! С праздником!» - написал глава региона Даниал Ахметов на своей официальной странице в Instagram.

Соцработники области оказывают необходимую помощь более 26 тыс. малообеспеченных граждан, людям с особыми потребностями, пенсионерам и другим защищаемым категориям населения. У этих людей особая миссия – помогать, поддерживать и защищать. Период борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией наглядно показал всю значимость и востребованность людей с благородной профессией - социального работника.



