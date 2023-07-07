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    Проездные гранты получили четверо талантливых школьников

    7 Июля 2023, 09:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Air Astana подвела результаты за первый квартал конкурса проездных грантов «Жас Кыран» среди одаренных школьников в возрасте от 7 до 17 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    Победителем первого месяца (апреля) стал Артур Ким, одиннадцатиклассник из Актобе, который получил право на авиаперелет для посещения Международной физической олимпиады в Ганновере (Германия). Артур вместе с командой получил ряд наград на олимпиаде, сам Артур завоевал бронзовую медаль.

    Победительница второго месяца (мая) – Диана Тыныштык, ученица 8-го класса из Астаны. В августе вместе с папой она отправится на шахматный турнир серии SUMMER PRAGUE OPEN 2023, который пройдет в столице Чехии Праге.

    В июне жюри определило четверых победителей, в их числе:

    1) Матвей Рыбалкин, (Алматы)

    2) Дарья Моторова, Актобе

    3) Яна Ким (Кызылорда)

    4) Маргарита Нам (Кызылорда).

    К конкурсу допускаются правильно заполненные заявки, а также документы, предоставленные в соответствии с требованиями конкурса.

    Особую важность при рассмотрении играет статус проводимых соревнований или конкурсов (обязателен международный статус, а также учитываются прошлые заслуги соискателей).

    Заявки рассматриваются независимым жюри в составе 6 человек, в составе которого эксперты в области образования, благотворительности, а также журналисты. Победители определяются большинством голосов.

    Напомним, весной 2023 года авиакомпания запустила конкурс «Жас Кыран» среди талантливых казахстанцев в возрасте от 7 до 17 лет. Согласно положению о конкурсе авиакомпания на основании индивидуальных заявок ежемесячно предоставляет проездные гранты в рамках маршрутной сети группы компаний Air Astana. Проездной грант – это бесплатный авиабилет эконом-класса туда-обратно на одного ребенка и одного сопровождающего.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Социальная поддержка Молодежь Авиация
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