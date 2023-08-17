Проезд в общественном транспорте Петропавловска подорожает до 170 тенге

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске депутаты городского маслихата утвердили новый тариф на проезд в общественном транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ближайшее время поездка в городской маршрутке будет обходиться в 100 тенге при безналичном расчете и 170 – при наличном. Детский билет, соответственно, в два раза дешевле.

Ситуацию прокомментировал заместитель акима Петропавловска Адильбек Аубакиров.

«Последний раз тариф утверждали в 2017-м году. За это время произошла большая инфляция, выросли цены на ГСМ, запчасти, заработная плата водителей. Перевозчики обратились в городской акимат. У нас работает межведомственная комиссия, которая рассматривала их предложение. Разница при наличном и безналичном расчете предусмотрена для того, чтобы стимулировать горожан расплачиваться безналичным способом и минимизировать коррупционные риски. Есть факты неотображения наличных денег водителями», - пояснил А.Аубакиров.

Тариф изменится после регистрации документов в органах юстиции. На это понадобится 7-10 дней.

С 2021 года в Петропавловске субсидируют перевозки. По словам А.Аубакирова, практика продолжится, поскольку даже новый тариф не покроет расходов перевозчиков. В прошлом году на эти цели потратили из бюджета около 2 млрд тенге, в этом году потребность – около 3 млрд тенге.

«Продолжится работа по оптимизации маршрутов. В сентябре все электронные табло на остановках восстановим. Внедрена система InfoBus. Следующий этап – установка датчиков пассажиропотока на часть новых автобусов, чтобы понимать, насколько открыто работают перевозчики», - добавил А.Аубакиров.

Ежедневно в Петропавловске выходят на линию 180 автобусов на линию. В сутки общественным транспортом пользуются 65-75 тысяч человек.