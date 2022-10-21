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    Проезд в общественном транспорте будет бесплатным в Атырау в День Республики

    21 Октября 2022, 21:35

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в День Республики проезд в общественном транспорте будет бесплатным. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «25 октября в стране отмечается День Республики. В связи с этим жители Атырау в этот день смогут бесплатно воспользоваться услугами общественного транспорта как в городе, так и в пригородных населенных пунктах. Такое общее решение было принято городским акиматом и предприятием пассажирского транспорта. Бесплатными поездки будут для всех жителей области и гостей», - проинформировал директор коммунального государственного учреждения «Смарт-Атырау» Арслан Аронов.



    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Транспорт День Республики
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