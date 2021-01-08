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    Проезд в автобусах в день выборов будет бесплатным в Атырау

    8 Января 2021, 23:18

    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в день выборов общественный транспорт будет работать бесплатно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В день выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и местных маслихатов, 10 января, общественный транспорт Атырау будет работать бесплатно. Инициативу акимата города поддержали компании-перевозчики. Таким образом, автобусы всех 26 городских маршрутов 10 января будут перевозить пассажиров бесплатно», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

    К слову, с начала года в Атырау запустили на маршруты экологически чистый общественный транспорт, который работает на метане.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Транспорт Общество Выборы-2021
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