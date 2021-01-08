Проезд в автобусах в день выборов будет бесплатным в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в день выборов общественный транспорт будет работать бесплатно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В день выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и местных маслихатов, 10 января, общественный транспорт Атырау будет работать бесплатно. Инициативу акимата города поддержали компании-перевозчики. Таким образом, автобусы всех 26 городских маршрутов 10 января будут перевозить пассажиров бесплатно», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

К слову, с начала года в Атырау запустили на маршруты экологически чистый общественный транспорт, который работает на метане.