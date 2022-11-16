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    Проезд в автобусах будет бесплатным в день выборов в Семее

    16 Ноября 2022, 12:00

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 20 ноября, в день выборов, жители города Семея будут обеспечены бесплатным проездом на общественном транспорте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    В воскресенье автобусы будут курсировать по своему обычному расписанию.

    В Семее будут работать 149 избирательных участков, в списки избирателей в городе Семее включены более 232 тысяч человек. Проверить свой избирательный участок можно на сайте акимата города Семея.

    Телефоны горячей линии по вопросам выборов для избирателей: 8 (7222) 52-21-36; 8 (7222) 56-50-42.

    Для консультаций по вопросам голосования работает областной Сall-центр – 109
    Транспорт Абайская область Президентские выборы - 2022
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