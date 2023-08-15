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    Проезд по улице Папанина ограничат на три месяца в Алматы

    15 Августа 2023, 00:07

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Движение автомототранспорта в Алматы будет частично ограничено по улице Папанина в связи с проведением работ по реконструкции подземного газопровода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В алматинском производственном филиале АО «КазТранГаз Аймак» сообщили, что с 15 августа по 15 ноября транспортные ограничения введут в Турксибском районе по улице Папанина – от угла улицы Белякова до улицы Руставели (улица Папанина, 53а).

    Вышеуказанные работы необходимы для увеличения пропускной способности газораспределительной системы Алматы, а также в целях обновления подземного газопровода, что в свою очередь снизит до минимума возникновение аварийных случаев и повысит надежность бесперебойной подачи газа населению мегаполиса.

    «Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка», - обратились к жителям в компании.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Транспорт Дороги
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