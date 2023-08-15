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    Проезд по нескольким улицам ограничат в Алматы

    15 Августа 2023, 20:13

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Движение автомототранспорта в Алматы будет частично ограничено по нескольким улицам в связи с проведением ремонтных работ на теплосетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что с 10:00 до 17:00 часов 16 августа транспортные ограничения введут в Ауэзовском районе по улице Сулейменова (по автобусной полосе) от улицы Токтабаева до улицы Пятницкого, а также с 21:00 часов 16 августа до 06:00 часов 17 августа в Турксибском районе по улице Жумабаева от улицы Сейфуллина до улицы Монтина (в восточном направлении).

    Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью названного уличного сегмента.

    «Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка», - отметили в АлТС.

    Ранее сообщалось об ограничении проезда на три месяца по улице Папанина в связи с проведением работ по реконструкции подземного газопровода.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Транспорт Общество Дороги
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