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    Проезд по автобусной полосе по проспекту Райымбека разрешили в Алматы

    18 Апреля 2023, 12:26

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 19 апреля водителям разрешат проезд по выделенным полосам для общественного транспорта на участке дороги по проспекту Райымбека от улицы Саина до улицы Яссауи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В управлении городской мобильности города уточнили, что проезд по этой линии разрешен только с 20:00 до 6:30 в будние дни. В выходные и праздничные дни проезд на данном участке будет доступен всем автомобилям без ограничения по времени.

    Нововведение будет внедрено в тестовом режиме для эффективного выстраивания автомобильных потоков внутри города, а также для решения вопроса по использованию специально выделенных автобусных полос «вне часов пик» и в выходные дни.

    «Изменение движения транспортных средств по выделенным полосам будет действовать до конца 2023 года. После чего будет принято решение об организации транспортных потоков на основании сравнительных данных. Водителям необходимо руководствоваться установленными дорожными знаками и соблюдать требования правил дорожного движения РК», - пояснили в пресс-службе управления.

    Напомним, данная мера является вторым этапом пилотного проекта. В марте 2022 года было внесено изменение в существующую схему организации дорожного движения по выделенным полосам для общественного транспорта.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Транспорт
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