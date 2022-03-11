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    Проезд на Шымбулак закрыли для авто и пеших туристов

    11 Марта 2022, 16:54

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Автодорога, ведущая на Шымбулак, временно закрыта в связи с опасностью схода лавин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе акимата города сообщили, что автодорога закрыта по рекомендации ГУ «Казселезащита».

    «По информации ведомства, с 9 марта прирост снега составил 30 см. Сегодня в 09:49 в бассейне реки Улкен Алматы зафиксирован сход 7 лавин. Вдоль автодороги «Каток Медеу – ГЛК «Шымбулак» расположены 11 опасных лавиносборов. Все лавины сходят на указанную автодорогу и представляют реальную угрозу проезжающему автотранспорту и проходящим отдыхающим. С целью недопущения человеческих жертв автодорога на Шымбулак будет временно закрыта как для автотранспорта, так и для пеших туристов», - проинформировали в акимате.

    Сообщается, что ежегодно в весенний период резко увеличивается опасность самопроизвольного схода снежных лавин. Это связано с накоплением большого количества снега в зимний период. Влажный весенний снег неустойчиво залегает на склонах и может в любой момент обрушиться в виде лавины. В основном весенние лавины сходят в полуденные часы, при глубокой оттепели – круглосуточно. При ухудшении ситуации есть высокая вероятность схода лавин больших объемов.

    По согласованию с ГУ «Казселезащита» об открытии автодороги будет сообщено дополнительно.

    Напомним, 10 марта т.г. посетитель горнолыжного курорта «Шымбулак» погиб при сходе снежной лавины во время катания на горных лыжах в результате столкновения с лавинорезом.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Безопасность Дороги
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