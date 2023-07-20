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    Проезд на несколько дней закроют по улице Шагабутдинова в Алматы

    20 Июля 2023, 19:31

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы перекроют проезд по двум участкам улицы Шагабутдинова на две недели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Так, с 21 июля по 4 августа в Алмалинском районе будет закрыто движение для автотранспорта по улице Шагабутдинова от Макатаева до Гоголя. Движение будет перекрыто в обе стороны.

    С 21 июля по 11 августа движение для автотранспорта будет закрыто по улице Шагабутдинова от Айтеке би до Гоголя. Движение будет перекрыто в одну сторону в восточном направлении.

    «Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности жителей при проведении текущих плановых работ на трубопроводе, пролегающем под проезжей частью вышеуказанного уличного сегмента. Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ЖКХ Транспорт Дороги
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