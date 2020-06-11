Проекты по повышению грамотности духовенства будут реализованы в Павлодарской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы встретился с акимом Павлодарской области Абылкаиром Скаковым, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУМК.

В официальной встрече приняли участие глава Аппарата ДУМК Гылымбек Жадыгерулы, руководитель Отдела проповеди и пропаганды Батыржан Берденулы, главный имам Павлодарской области Жолдас Коспакулы. Глава региона пожелал успехов делегации, возглавляемой Верховным муфтием, которая посетила местность Кереку.

«Я уделяю пристальное внимание религиозной ситуации в Павлодарской области. На сегодняшний день в регионе 96 мечетей. В этих мечетях работают 132 священнослужителя. В связи с этим, в первую очередь, я надеюсь, что акимат поддержит информационно-пропагандистскую работу духовенства. В конце концов, распространение точной религиозной информации среди населения является общей целью. Во-вторых, было бы хорошо поддержать наши усилия по повышению уровня религиозных знаний и опыта имамов и мулл. Наша общая цель - служить благополучию и единству народа. Пусть Господь поможет нам в нашей общей работе», - сказал Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы

Аким области Абылкаир Скаков выразил намерение расширять сотрудничество в сфере повышения грамотности духовенства, религиозного воспитания среди молодежи, пропаганды преемственности религии и традиций. На встрече обсуждалась важность пропаганды наследия и нравственной жизни Машхура Жусупа Копеева. Верховный муфтий и аким области договорились о реализации совместных проектов в этом направлении.



