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    • Проекты на сумму 214 млрд тенге реализуют в моногородах Карагандинской области

    2 Августа 2022 12:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году в рамках программы «С дипломом - в село» на покупку жилья получат кредиты 338 специалистов в Карагандинской области. Об этом сообщил глава региона Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким Карагандинской области на заседании Правительства проинформировал, что в рамках нацпроекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» с целью диверсификации экономики на сегодняшний день в пяти моногородах реализуется 14 якорных проектов на сумму 214 млрд тенге.

    «Кроме того, в 2021 году 245 специалистов получили бюджетные кредиты на покупку жилья по проекту «С дипломом - в село» на сумму более 1 млрд тенге. В этом году получат кредиты 338 специалистов на 1,5 млрд тенге. В настоящее время 122 специалиста получили жилье в сельских населенных пунктах», - сказал Женис Касымбек.

    Ранее сообщалось, что Дорожную карту по развитию моногородов разрабатывают в РК.

    Автор:

    Серик Сабеков

    #Карагандинская область #Экономика #Моногорода
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