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    Проекты на 78 миллиардов тенге реализуют в агропромышленном комплексе СКО

    21 Июня 2023, 13:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В агропромышленном комплексе СКО реализуется 31 проект на 78 миллиардов тенге. Об этом сообщил аким СКО Айдарбек Сапаров на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всего в сфере агропромышленного комплекса мы начали реализацию 31 проекта с общим объемом инвестиций более 77,5 миллиарда тенге: птицефабрики, овцефермы, овощехранилище, теплицы и орошение. Самым крупным из них является строительство мощного маслоэкстракционного завода. Стоимость проекта составляет 23 миллиарда тенге. Предприятие будет перерабатывать масличные и производить высокопротеиновые кормовые добавки – жмых и шрот. Будет открыто 200 новых рабочих мест. За счет реализации проекта мощности перерабатывающих предприятий области по масличным культурам увеличатся до 90%», – сказал аким области.

    По словам Айдарбека Сапарова, в области завершается строительство первого промышленного тепличного комплекса с гидропоникой и климат-контролем на площади 3,7 гектара. Огромная теплица позволит выращивать 2,7 тысячи тонн зелени и овощей, что составляет треть от потребности региона.

    Спикер отметил, что, за счет реализации указанного 31 проекта увеличится производство экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Это позволит насытить внутренний рынок и выйти на экспорт, повысится занятость населения, рентабельность агропромышленном комплексе. Немаловажным является стабильный приток инвестиций в основной капитал сельского хозяйства – 23% всех инвестиций, направленных в АПК по республике, приходится на СКО.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Северо-Казахстанская область Акимат Сельское хозяйство Регионы Казахстана Петропавловск
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