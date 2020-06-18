Проекты на 52 млрд тенге не завершены в Казахстане - Счетный комитет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 43 проекта общей стоимостью 52 млрд тенге не завершены по Казахстану. Об этом сообщила председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году в пилотном режиме мы все-таки попытались посмотреть расходование государственных ресурсов через призму эффективности. Был проанализирован экономический эффект от вложенных государственных инвестиций. Оценка проведена по расходам, оказывающим непосредственное влияние на развитие экономики. Это не только бюджет развития, но и капитальные затраты, субсидирование и кредитование. Доля таких расходов в общем объеме республиканского бюджета за 2019 год составила менее 14%. Тогда как именно они позволяют генерировать ресурсы для дальнейшего роста экономики», - сказала Наталья Годунова на пленарном заседании Сената.

По ее словам, в структуре расходов в объеме 14%, затраты на строительство, целевые трансферты на развитие не превысили и половину, составив немногим 40%.

«При этом, в стране накопилось много начатых, но не завершенных по различным причинам проектов, имеющих важное значение для населения. Вместе с акиматами мы насчитали 43 таких проекта общей стоимостью 52 млрд тенге. Затраты понесены больше, чем на половину (34 млрд), а их завершение даже и не прогнозируется. По отдельным проектам сроки затянуты свыше пяти лет. Все прекрасно знают, в каком регионе, какие объекты. Понятно, что на них нужны дополнительные ресурсы, а в регионах их нет. Данные факты противоречат поручениям Главы государства по приоритетному финансированию проектов, обладающих максимальным социально-экономическим эффектом», - подчеркнула Наталья Годунова.

Она также отметила, что наряду с этим оценены 7 государственных программ, реализация которых завершилась в 2019 году. Влияние затраченных средств на достигнутые результаты проанализировано с учетом отложенного эффекта и в долгосрочной перспективе.