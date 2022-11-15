Проекты на 3 млрд тенге реализуют в селах Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области реализуется масштабный проект «Ауыл аманаты». Об этом сообщил глава региона Ералы Тугжанов в ходе встречи с участниками бизнес-форума «На ступень выше», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В проекте принимают участие жители 24 сельских округов, планируется, что сельчане реализуют более 2770 проектов по развитию птицеводства, растениеводства, оснащению кооперативов, открытию и развитию малого и среднего бизнеса по переработке сельскохозяйственной продукции на общую сумму 3 млрд тенге.

Помимо денежных займов, за счет крупных сельхозпроизводителей сельчанам, желающим заняться животноводством, товарным кредитом будет выдано порядка 6000 голов скота. Механизм предоставления средств по проекту «Ауыл аманаты» максимально упрощен. Льготные займы всего под 2,5 процента участники проекта смогут получить под залог сельского дома.

Реализация «Ауыл аманаты» позволит создать новые рабочие места в селах, создать малый бизнес и обеспечить продовольственную безопасность. Прогнозируется, что в результате реализации проекта уровень безработицы в участвующих в нем населенных пунктах снизится на 41,4 процента.

Аким подчеркнул, что в Актюбинской области принимаются системные меры для поддержки и развития предпринимательства. Благодаря постоянной поддержке сегодня количество зарегистрированных субъектов МСБ достигло 86 тысяч, работой в данной сфере обеспечено свыше 166 тысяч человек.



