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вчера 17:55
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вчера 17:07
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Проекты на 24 млрд тенге реализуют в индустриальной зоне Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В индустриальной зоне Алматы реализуют 11 различных проектов на 24 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Провели третье заседание регионального координационного совета, созданного в октябре прошлого года. Участники рынка, руководители отраслевых союзов дают рекомендации и профессиональное заключение по проектам, претендующим на включение для реализации в Индустриальной зоне Алматы, либо принимают решение исключить зависшие инициативы», - написал аким в Facebook.
Он отметил, что по итогам трех заседаний возможность реализации получили инициаторы 25-ти проектов с общим объемом инвестиций 110 млрд тенге. Планируется создать порядка четырех тысяч рабочих мест. Строительство производственных площадок стартует весной.
«По итогам сегодняшнего совета 11 проектов на 24 млрд тенге допущены к реализации в индустриальной зоне. Среди них строительство заводов по производству водонагревателей, электрокабелей, полиэтиленовых труб, а также востребованной фармацевтической продукции и лекарственных средств. Главные требования к инициаторам — экологичность и безопасность производства, доступная стоимость продукции и высокий уровень казсодержания. К слову, успешные проекты, такие как производство мясных изделий и полуфабрикатов, а также завод по изготовлению энергоэффективных фасадов, получили одобрение на продление договоров землепользования в индустриальной зоне», - подчеркнул он.
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