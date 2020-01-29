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Проекты на 24 млрд тенге реализуют в индустриальной зоне Алматы

29 Января 2020 00:27
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Проекты на 24 млрд тенге реализуют в индустриальной зоне Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В индустриальной зоне Алматы реализуют 11 различных проектов на 24 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Провели третье заседание регионального координационного совета, созданного в октябре прошлого года. Участники рынка, руководители отраслевых союзов дают рекомендации и профессиональное заключение по проектам, претендующим на включение для реализации в Индустриальной зоне Алматы, либо принимают решение исключить зависшие инициативы», - написал аким в Facebook.

Он отметил, что по итогам трех заседаний возможность реализации получили инициаторы 25-ти проектов с общим объемом инвестиций 110 млрд тенге. Планируется создать порядка четырех тысяч рабочих мест. Строительство производственных площадок стартует весной.

«По итогам сегодняшнего совета 11 проектов на 24 млрд тенге допущены к реализации в индустриальной зоне. Среди них строительство заводов по производству водонагревателей, электрокабелей, полиэтиленовых труб, а также востребованной фармацевтической продукции и лекарственных средств. Главные требования к инициаторам — экологичность и безопасность производства, доступная стоимость продукции и высокий уровень казсодержания. К слову, успешные проекты, такие как производство мясных изделий и полуфабрикатов, а также завод по изготовлению энергоэффективных фасадов, получили одобрение на продление договоров землепользования в индустриальной зоне», - подчеркнул он.

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Ключевые слова: Алматы, Акимат, Экономика,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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