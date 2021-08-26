Проекты на 2,7 млрд тенге запустят жамбылские меценаты

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проект «Жомарт түлек-2021» активно реализуется в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним , в рамках проекта «Жомарт түлек - 2021» выпускниками жамбылских школ ведется системная работа по оказанию помощи родным селам. Во всех школах области запущен сайт «Tulek.kz», организован форум «Жомарт түлек».

Кроме того, в районах Жамбылской области открылись Центры выпускников для пропаганды среди подрастающего поколения жизненного успеха бывших учеников, а ныне меценатов.

До конца года усилиями выпускников в регионе будет реализовано 67 проектов на сумму 2,7 млрд. тенге. Областному управлению образования, акимам районов и города Тараза поручено продолжить работу по широкой пропаганде идей проекта «Жомарт түлек».

С начала старта проекта жамбылские выпускники оказали спонсорскую помощь своим школам на сумму более 200 млн. тенге.

Помимо этого, в рамках проекта «Туған жер» предлагается реализовать более 30 социальных проектов на сумму 5,5 миллиарда тенге.

Среди именитых выпускников, известных уроженцев Жамбылской области, внесших весомый вклад в развитие страны, - Герой Труда Казахстана, народный артист СССР, актер и режиссер театра и кино, педагог, профессор Асанали Ашимов, руководитель Канцелярии Первого Президента - Елбасы Махмуд Касымбеков, государственный и общественный деятель, советский и казахстанский политолог Омирбек Байгельди, государственный и общественный деятель, ученый, писатель, академик Мырзатай Жолдасбеков, Халық қаһарманы Бахытжан Ертаев, Герой Труда Казахстана, отличник народного просвещения Казахской ССР Аягуль Миразова, народный артист Казахстана Алтынбек Коразбаев, экс-вице-спикер Мажилиса Парламента, председатель Совета директоров НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» Гульмира Исимбаева и много других.