Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    Проекты на 2,7 млрд тенге запустят жамбылские меценаты

    26 Августа 2021, 21:12

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проект «Жомарт түлек-2021» активно реализуется в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним , в рамках проекта «Жомарт түлек - 2021» выпускниками жамбылских школ ведется системная работа по оказанию помощи родным селам. Во всех школах области запущен сайт «Tulek.kz», организован форум «Жомарт түлек».

    Кроме того, в районах Жамбылской области открылись Центры выпускников для пропаганды среди подрастающего поколения жизненного успеха бывших учеников, а ныне меценатов.

    До конца года усилиями выпускников в регионе будет реализовано 67 проектов на сумму 2,7 млрд. тенге. Областному управлению образования, акимам районов и города Тараза поручено продолжить работу по широкой пропаганде идей проекта «Жомарт түлек».

    С начала старта проекта жамбылские выпускники оказали спонсорскую помощь своим школам на сумму более 200 млн. тенге.

    Помимо этого, в рамках проекта «Туған жер» предлагается реализовать более 30 социальных проектов на сумму 5,5 миллиарда тенге.

    Среди именитых выпускников, известных уроженцев Жамбылской области, внесших весомый вклад в развитие страны, - Герой Труда Казахстана, народный артист СССР, актер и режиссер театра и кино, педагог, профессор Асанали Ашимов, руководитель Канцелярии Первого Президента - Елбасы Махмуд Касымбеков, государственный и общественный деятель, советский и казахстанский политолог Омирбек Байгельди, государственный и общественный деятель, ученый, писатель, академик Мырзатай Жолдасбеков, Халық қаһарманы Бахытжан Ертаев, Герой Труда Казахстана, отличник народного просвещения Казахской ССР Аягуль Миразова, народный артист Казахстана Алтынбек Коразбаев, экс-вице-спикер Мажилиса Парламента, председатель Совета директоров НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» Гульмира Исимбаева и много других.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Благотворительность
    Новости по теме
    Новости по теме
    Завершен сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в области Абай
    17 млн тенге собрали предприниматели для пострадавших при пожаре в области Абай
    Freedom Holding Corp. и Semey Cement окажут финансовую поддержку семьям погибших при пожаре в области Абай
    Объявлен сбор средств для помощи пострадавшим от пожара в области Абай
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане