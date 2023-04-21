Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Проекты легкой промышленности в Казахстане будут кредитовать по ставке 3%

    21 Апреля 2023, 20:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно приказу министра индустрии и инфраструктурного развития для легкой промышленности предусмотрены финансовые средства при реализации инвестиционных проектов со ставкой вознаграждения 3%. Приказ вступил в силу 10 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мининдустрии РК.

    Одним из новых финансовых инструментов является финансирование проектов легкой промышленности через АО «Фонд развития промышленности», путем предоставления займа с процентной ставкой 3%. Механизм направлен на стимулирование малого и среднего бизнеса и приоритет будет отдаваться предприятиям, осуществляющим производство товаров среднего и верхнего переделов, а также планирующим закуп сырья на отечественном рынке.

    Займы могут получить предприятия, которые осуществляют следующие виды деятельности согласно Общему классификатору видов экономической деятельности:

    - производство текстильных изделий (раздел 13 ОКЭД);

    - производство одежды (раздел 14 ОКЭД);

    - производство кожаной и относящейся к ней продукции (раздел 15 ОКЭД).

    При этом, максимальная сумма финансирования на один проект составляет не более 5 млрд тенге.

    Также, одним из условий финансирования является создание минимального количества рабочих мест по проекту при модернизации производства – не менее 30 человек, при создании нового производства – не менее 80 человек.

    По последним данным, на сегодня в пуле инвестиционных проектов порядка 60 проектов легкой промышленности с созданием 10 тысяч рабочих мест, планируемых к реализации до 2025 года.

    «Легкая промышленность занимает большое значение в нашей жизни - по уровню потребления занимает вторую позицию и при этом является социально значимой отраслью, обеспечивая высокую занятость. Перед нами стоит задача по переработке имеющегося в республике сырья до готовой продукции», - отметил и.о. председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Олжас Сапарбеков.

    Следует отметить, что в январе-марте 2023 года в стране произведено продукции легкой промышленности на сумму 55,5 млрд тенге, что на 37,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Кроме того, отмечается рост количества активных предприятий отрасли на 9%, или 122 новых предприятия по сравнению с прошлым годом.

    К слову, рост объема производства легкой промышленности наблюдается во всех подотраслях: производство текстильных изделий - на 57,6%, одежда - на 11,7%, кожаная и относящаяся к ней продукции - на 7,4%.

    Лидеры среди казахстанских регионов по производству продукции легкой промышленности по сравнению с прошлым годом незначительно изменились: Туркестанская область (28,5%), город Шымкент (16%), город Алматы (8%), Акмолинская область (5,6%).

    Напомним, что в легкой промышленности страны действуют 1445 предприятий, занято 22 тысячи человек.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Промышленность МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    В столице презентован первый драфт нового Строительного кодекса
    Казахстанцы потребляют в 3 раза больше воды, чем европейцы
    25 тысяч кубометров  в сутки составляет нехватка воды в Астане
    В 2025 году население Казахстана будет обеспечено питьевой водой на 100% - Азимбек Пазылбекулы
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
    Новости партнеров