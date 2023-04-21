Проекты легкой промышленности в Казахстане будут кредитовать по ставке 3%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно приказу министра индустрии и инфраструктурного развития для легкой промышленности предусмотрены финансовые средства при реализации инвестиционных проектов со ставкой вознаграждения 3%. Приказ вступил в силу 10 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мининдустрии РК.

Одним из новых финансовых инструментов является финансирование проектов легкой промышленности через АО «Фонд развития промышленности», путем предоставления займа с процентной ставкой 3%. Механизм направлен на стимулирование малого и среднего бизнеса и приоритет будет отдаваться предприятиям, осуществляющим производство товаров среднего и верхнего переделов, а также планирующим закуп сырья на отечественном рынке.

Займы могут получить предприятия, которые осуществляют следующие виды деятельности согласно Общему классификатору видов экономической деятельности:

- производство текстильных изделий (раздел 13 ОКЭД);

- производство одежды (раздел 14 ОКЭД);

- производство кожаной и относящейся к ней продукции (раздел 15 ОКЭД).

При этом, максимальная сумма финансирования на один проект составляет не более 5 млрд тенге.

Также, одним из условий финансирования является создание минимального количества рабочих мест по проекту при модернизации производства – не менее 30 человек, при создании нового производства – не менее 80 человек.

По последним данным, на сегодня в пуле инвестиционных проектов порядка 60 проектов легкой промышленности с созданием 10 тысяч рабочих мест, планируемых к реализации до 2025 года.

«Легкая промышленность занимает большое значение в нашей жизни - по уровню потребления занимает вторую позицию и при этом является социально значимой отраслью, обеспечивая высокую занятость. Перед нами стоит задача по переработке имеющегося в республике сырья до готовой продукции», - отметил и.о. председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Олжас Сапарбеков.

Следует отметить, что в январе-марте 2023 года в стране произведено продукции легкой промышленности на сумму 55,5 млрд тенге, что на 37,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Кроме того, отмечается рост количества активных предприятий отрасли на 9%, или 122 новых предприятия по сравнению с прошлым годом.

К слову, рост объема производства легкой промышленности наблюдается во всех подотраслях: производство текстильных изделий - на 57,6%, одежда - на 11,7%, кожаная и относящаяся к ней продукции - на 7,4%.

Лидеры среди казахстанских регионов по производству продукции легкой промышленности по сравнению с прошлым годом незначительно изменились: Туркестанская область (28,5%), город Шымкент (16%), город Алматы (8%), Акмолинская область (5,6%).

Напомним, что в легкой промышленности страны действуют 1445 предприятий, занято 22 тысячи человек.



