Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Проекты конституционных законов рассмотрят в Сенате

    31 Октября 2022, 13:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Члены Бюро Сената Парламента утвердили повестку дня заседания Палаты, запланированного на 3 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    На заседании Палаты депутаты рассмотрят ряд законопроектов, нацеленных на обеспечение реализации поручений Главы государства, а также проекты конституционных законов «О Конституционном Суде Республики Казахстан», «О прокуратуре», «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года».

    В повестку дня заседания Палаты включены законопроекты «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».

    Также члены Бюро в ходе заседания распределили между постоянными Комитетами Сената законопроекты, раннее поступившие из Мажилиса.
    Сенат
    Новости по теме
    Новости по теме
    8 млрд тенге выделяют из бюджета на финансирование всех партий Парламента
    Закон о займе у МБРР более 340 млн евро приняли в Сенате
    Сенаторы встретились с представителями Международного валютного фонда
    Ольга Перепечина встретилась с госсекретарем МИД Румынии
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
    5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
    Новости партнеров