Проекты концепций молодежной политики и развития образования рассмотрели в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проекты концепций молодежной политики и развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования рассмотрены на совещании под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали сообщил, что проект Концепции молодежной политики включает 6 направлений, 10 целевых индикаторов и 72 мероприятия. Одной из основных новелл является внедрение Индекса развития молодежи, который позволит оценивать эффективность акиматов по работе с молодежью и решению их проблем.

«Мы нацелены к 2029 году повысить уровень информированности молодежи о мерах господдержки до 90%, вовлеченности в волонтерские, благотворительные и экологические инициативы до 32%», - уточнил Д. Кыдырали.

Проект концепции также предусматривает увеличение доли молодых предпринимателей - до 30%, трудоустроенных молодых людей из числа обратившихся в центры занятости населения - до 61%.

К 2029 году планируется обеспечить занятостью 2,3 млн молодых людей, из них 1 млн - сельских жителей. В то же время цифровой грамотности будут обучены 1,5 млн молодых казахстанцев, проживающих в сельской местности.

Министр просвещения Гани Бейсембаев, представляя проект Концепции развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования на 2023-2029 годы, отметил, что ее реализация позволит обеспечить доступ детей от 2 до 6 лет к качественному дошкольному образованию и будет способствовать повышению качества школьного образования.

Будут приняты меры по созданию комфортной и безопасной образовательной среды путем ликвидации трехсменных и аварийных школ, дефицита ученических мест. Для решения вопроса будет введено 1,5 млн новых ученических мест. Ожидается полное оснащение школ системами безопасности. К 2026 году будут модернизированы 5 тыс. школ в селах, малых городах и районных центрах.

Важное внимание уделено созданию условий для развития творческой, интеллектуальной и физически развитой личности, а также обеспечению качественного оздоровления и отдыха детей.

В системе технического и профессионального образования акцентировано внимание на получении казахстанской молодежью бесплатного обучения в колледжах по востребованным специальностям.





Фото: primeminister.kz



