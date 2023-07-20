Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Проекты Карагандинской области в образовании признали одними из лучших в стране

    20 Июля 2023, 00:52

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На базе управления образования Карагандинской области состоялся республиканский семинар по распространению лучшего опыта работы. Для ознакомления с проектами педагогов региона приехали специалисты из учебно-методических центров Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Актюбинской областей и области Жетысу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В течение года каждый регион страны показывает свою работу, в том числе учебно-методические пособия, и представляет проекты в Минпросвещения. В конце года министерство отбирает лучшие и рекомендует их развивать по всей республике. В этом году учебно-методические проекты Карагандинской области в сфере образования были признаны лучшими.

    «Наши методы обучения основаны на национальных ценностях. Коллеги высоко ценят это и проявляют интерес. И у нас хорошо налажена работа над нашими сайтами. Все школы в каждом из наших сельских районов имеют действующие сайты, робототехника тоже хорошо развивается в сёлах. В ходе семинара сельские школы области представили свои проекты. Также участники ознакомились с опытом работы организаций образования региона, посетив школу-гимназию имени А. Кунанбаева, школу-лицей имени А. Ермекова и Дворец школьников № 2 в Караганде», – рассказал директор учебно-методического центра развития образования Карагандинской области Бакиткул Абдикерова.

    На семинаре были представлены достижения системы образования области в сфере дошкольного образования, в поддержке сельских и малокомплектных школ, повышении функциональной грамотности и развитии психологических служб – это проекты «Формула успеха», «Дистанционный BOOM», «Web-мастер», «IT-эксперт», «Юный математик» и другие.

    Карагандинские педагоги продемонстрировали гостям методику проведения мониторинга и электронного заполнения индивидуальной карты развития ребёнка, показали, как используют автоматизированную систему психолого-педагогического мониторинга «HR+» в образовательном процессе и многое другое.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование
    Новости по теме
    Новости по теме
    Объявлены имена обладателей государственных образовательных грантов
    Где посмотреть итоги конкурса по присуждению государственных образовательных грантов
    Более 8,2 млрд тенге выделили нуждающимся родителям для подготовки детей к школе
    105 казахстанских детей не посещают школу
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау