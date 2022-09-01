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    Проекты ГЧП стали кормушкой для недобросовестных чиновников – Президент РК

    1 Сентября 2022, 12:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять новый закон в части повышения прозрачности проектов ГЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следует перейти на новую модель ГЧП. Сегодня многие проекты ГЧП стали кормушкой для недобросовестных предпринимателей и чиновников. Контракты в этой сфере должны быть прозрачными и заключаться на конкурсной основе. Для повышения эффективности данного механизма нужно принять новый закон», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании.

    Сегодня состоялось совместное заседание палат Парламента, в ходе которого Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана.

    Кадр из видео

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Другие государственные органы Послание Президента РК-2022
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