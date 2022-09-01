Проекты ГЧП стали кормушкой для недобросовестных чиновников – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять новый закон в части повышения прозрачности проектов ГЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует перейти на новую модель ГЧП. Сегодня многие проекты ГЧП стали кормушкой для недобросовестных предпринимателей и чиновников. Контракты в этой сфере должны быть прозрачными и заключаться на конкурсной основе. Для повышения эффективности данного механизма нужно принять новый закон», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании.

Сегодня состоялось совместное заседание палат Парламента, в ходе которого Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана.

Кадр из видео