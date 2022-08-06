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    • Проекты договоров по формированию общих энергетических рынков обсуждают страны ЕАЭС

    6 Августа 2022 05:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4-5 августа 2022 года в формате видеоконференции состоялись совещания по формированию общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа с участием членов Евразийской экономической комиссии и руководителей уполномоченных органов государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    На основании Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года было предусмотрено до 1 января 2025 года поэтапное формирование общих энергетических рынков стран ЕАЭС.

    В настоящее время сторонами активно обсуждаются содержание и условие проектов международных договоров по формированию общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа стран-участниц ЕАЭС.

    Формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС предлагается осуществлять на основании приоритетного обеспечения потребностей государств-членов в нефти и нефтепродуктах; обеспечения устойчивого развития экономик, энергетической и экологической безопасности государств-членов; развития взаимовыгодного сотрудничества на основе равноправия, взаимной выгоды и ненанесения экономического ущерба любому из государств-членов.

    Формирование общего рынка газа ЕАЭС будет осуществляться с учетом: экономических интересов государств-членов (включая особенности функционирования и развития внутренних рынков газа государств-членов) и законодательства государств-членов; особенностей функционирования и развития газовых рынков государств-членов ЕАЭС; первоочередного обеспечения внутренних потребностей в газе и международного опыта формирования общего рынка газа.

    По итогам совещаний проекты международных договоров в дальнейшем будут доработаны с учетом замечаний и предложений сторон. В самое ближайшее время страны ЕАЭС продолжат предметное обсуждение проектов указанных документов.


    #Экономика #ЕАЭС #Нефть #Минэнерго РК
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