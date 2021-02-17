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    Проектный офис «Адалдық алаңы» открылся в «Самрук-Қазына»

    17 Февраля 2021, 10:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось открытие проектного офиса «Адалдық алаңы» в АО «ФНБ «Самрук-Қазына» с участием первых руководителей Агентства по противодействию коррупции Алика Шпекбаева и Фонда Ахметжана Есимова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

    Проектный офис создан с целью искоренения коррупционных предпосылок, продвижения идеологии добропорядочности и усиления общественного контроля в корпоративном управлении группы компаний Фонда.

    Общественный контроль отмечен Главой государства в ходе Форума поддержки отечественных предпринимателей Samruk Business Forum, как обязательный инструмент эффективной и прозрачной приватизации объектов Фонда до 2025 года.

    В ходе обсуждения совместных действий А. Есимов отметил, что Фонд активно участвует в реализации антикоррупционной политики государства и проводит детальный анализ всех бизнес процессов, наиболее подверженных коррупционным рискам. Холдинг наработал большой опыт в этой сфере.

    Как подчеркнул глава Фонда, закупки всегда считались наиболее коррупциогенной сферой. Принятые Фондом меры позволили значительно снизить эти риски.

    Все закупки группы «Самрук-Қазына» в настоящее время осуществляются прозрачно в единой электронной системе, что исключает прямой контакт заказчика и поставщика. Любой человек может ознакомиться с планами закупок, итогами тендеров и заключенными договорами.

    «Кардинально пересмотрены все основания для проведения закупок из одного источника. За счет этого, только за последние годы в 5 раз сокращены закупки из одного источника, и в 6 раз увеличено количество конкурентных закупок. Это позволило значительно расширить конкурентную среду для бизнеса, обеспечивая при этом, их открытость», - сказал А. Есимов.

    Отметим, что с начала 2020 года внедрена опция, позволяющая подписывать договоры в электронном виде. Также внедрена электронная форма подписания актов выполненных работ и модуль электронных обращений, который дает участникам тендеров возможность в онлайн режиме направлять в Фонд обращения о нарушениях.

    Председатель «Самрук-Қазына» отметил, что одной из важнейших задач для Фонда – обеспечение прозрачного найма высококвалифицированных специалистов. Для этого была внедрена многоступенчатая система отбора кандидатов, включающая в том числе независимое тестирование и оценку личностных качеств.

    Кроме того, в Фонде успешно действуют программы «Жас Оркен» и «Цифровое лето», которые позволяют отбирать лучших студентов отечественных вузов по различным специальностям. В результате всех этих мер текучесть кадров в 2020 году снизилась вдвое по сравнению с предыдущим.

    В свою очередь, глава Антикора А. Шпекбаев положительно отметил стремление Фонда к началу серьезных антикоррупционных преобразований в рамках открытого проектного офиса «Адалдық алаңы» и культивированию добропорядочности.

    «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» является одним из первых среди субъектов казигоссектора, принявших опыт проекта «Адалдық алаңы», и это является доказательством приверженности руководства Фонда принципам корпоративной добропорядочности. В целях ее усиления особенно важно выстроить внутриведомственную систему превенции. Кроме этого действенным механизмом предотвращения коррупции и контроля за соблюдением корпоративных стандартов добропорядочности являются зарекомендовавшие себя в международной практике независимые антикоррупционные комплаенс-службы, внедренные Фондом с 2017 года, а также прорабатываемый антикоррупционный стандарт ISO 37001. Эффективной мерой по превенции коррупции станут создание общественных советов, включение в комисии по закупкам представителей общественности, открытие антикоррупционных комплаенс-служб в дочерних организациях и их обучение в Корпоративном университете. Также обращаю внимание о расширении круга субъектов квазигосударственного сектора за коррупцию ответственных за закупки и проектное финансирование» - отметил А. Шпекбаев.

    В завершение мероприятия, стороны подписали Меморандум о сотрудничестве по противодействию коррупции.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ФНБ «Самрук Казына» Коррупция
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