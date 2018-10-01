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Проектный менеджмент против коррупции применят в Павлодарской области

11 Октября 2018 19:15 104
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Проектный менеджмент против коррупции применят в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре будут искоренять бытовую коррупцию с применением проектного менеджмента, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Запуск проекта в Павлодаре позволит нам и другим госорганам вовлечься в процесс по устранению коррупционных рисков. Будут затронуты все сферы, особенно сферы образования, здравоохранения, развития предпринимательства, земельных отношений, государственных закупок», - сказал сегодня прессе заместитель руководителя департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Павлодарской области Нурлан Жахин.

Глава государства в своём Послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» одним из приоритетов обозначил повышение эффективности деятельности государственных органов и работу по противодействию коррупции, напомнили антикоррупционщики. При этом Президент страны особо отметил результаты проекта «Астана - адалдык аланы», реализованного акиматом столицы совместно с Агентством по делам госслужбы и противодействию коррупции, и поручил распространить этот опыт в регионах. По словам Нурлана Жахина, департамент вместе с облакиматом будет внедрять аналогичный проект «Регионы, свободные от коррупции».

«Название проекта сейчас на стадии согласования с центральным аппаратом агентства. Для внедрения новых инструментов противодействия коррупции будет применён проектный менеджмент», - дополнили в пресс-службе антикоррупционного регионального органа.

Проект будет направлен на повышение качества госуслуг, искоренение бытовой коррупции, создание безбарьерных и комфортных условий для граждан и бизнеса, обеспечение открытости и прозрачности работы госорганов и масштабный общественный контроль. К тому же он охватит вопросы обеспечения повышения оплаты труда госслужащих для исключения коррупции как человеческой потребности, повышения персональной ответственности руководителей госорганов, организаций и служб по всем направлениям деятельности.

«Призываю руководителей госорганов отойти от формальности при реализации новых мер противодействия коррупции. Все государственные органы должны быть заинтересованы в эффективной работе по реализации поручений Главы государства», - резюмировал Нурлан Жахин.

 

 

 

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Ключевые слова: Другие государственные органы, общество, Павлодарская область, Коррупция, Борьба с преступностью,
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Антон Гагарин

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