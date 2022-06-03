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    Проектирование застроек нужно обсуждать с жителями – Правительство РК

    3 Июня 2022, 19:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Существующий механизм проектирования градостроительства разъяснил Премьер-Министр РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день проектирование градостроительных проектов и объектов строительства относятся к услугам и работам, приобретение которых регулируются нормами Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», в которых могут принять участие представители проектных организаций», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    По его мнению, к обсуждению проектов градостроительства нужно привлекать местных жителей.

    «Поскольку задание на проектирование определяется акиматом, считаем необходимым проводить обсуждения с жителями до его утверждения», - считает Р. Скляр.

    «Для рассмотрения и принятия решения по разрабатываемым градостроительным проектам и проектам строительства акиматы могут создавать консультативно-совещательные органы, в которых могут обсуждаться различного рода градостроительные, архитектурные или строительные решения», - добавил зампремьера.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Строительство Общество Послание Президента РК. Сентябрь 2019
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