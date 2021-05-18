Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Проект «Жаяу»: в пешее путешествие по родному краю отправился карагандинец

    18 Мая 2021, 22:46

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде 17 мая стартовал проект познавательного туризма «Жаяу». Его руководитель Асхат Кажытай планирует пешком преодолеть 333 километра за семь дней, передает МИА «Казинформ».

    По пути он намерен снимать достопримечательности и народные традиции. Весь видеоматериал путешественник будет выкладывать в социальных сетях.

    «У проекта пять направлений. Первое – Караганда – Кызыларай. Это путешествие закончится 24 мая восхождением и установкой флага на вершине горы Аксоран. Следующий маршрут – Караганда – Улытау и т. д. Полностью пеший марафон завершится осенью в Туркестане. Основная цель моего проекта – осветить исторические и культурные ценности нашей страны. Хочу рассказать о прошлом и настоящем каждого села, которое встретится на моём пути, составлю портреты интересных людей. Упор сделаю на эко- и этнотуризм, которые в последнее время набирают популярность. Думаю, за день буду проходить по 56–60 километров и за семь дней доберусь до Кызыларая», – говорит Асхат Кажытай.

    Отметим, что туристический проект посвящён 30-летию независимости Казахстана.

    «В первую очередь эта инициатива будет способствовать популяризации массового спорта. Во-вторых, это уникальный способ познакомить жителей с историческими местами и личностями родного края», – считает директор медиахолдинга Saryarqa Aqparat Камбар Ахметов.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Туризм Культура Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    «Лох-несское чудовище» живет в горном озере Кок-коль Жамбылской области
    По БАКАД запустили автомобильное движение
    Более 600 тысяч казахстанских туристов посетили Узбекистан с начала года
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка