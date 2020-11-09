Проект «Здоровые рабочие места» апробируют в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работа по профилактике и предупреждению заболеваний в столице проводится на постоянной основе. Свой вклад по данному вопросу вносят неправительственные организации. Так, с участием Общественного фонда «Казахстанское спортивно-оздоровительное общество профсоюзов» в городе апробируется проект «Здоровые рабочие места», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата г. Нур-Султана.

«Программа предусматривает внедрение физкультминуток, физкультпауз, производственной гимнастики на работе. На некоторых предприятиях и в госорганах руководство выделяет специальные кабинеты именно для занятий и тренировок. Активные разминки, которые нужно устраивать для сотрудников периодически в течение дня, повышают работоспособность на 11%», – отмечает и.о. председателя Профсоюзного центра Нур-Султана Толеген Кунадилов.

Также фонд проводит мастер-классы и лекции по разным видам спорта. Например, сотрудников учат настольному теннису, особенностям техники скандинавской ходьбы, способам самомассажа, утренней зарядке.

Практика показывает, что правильно организованный «менеджмент здоровья» снижает заболеваемость работников на 40–50%, сокращает период нетрудоспособности на 20%, повышает выявляемость хронических заболеваний на 10–15% и в итоге уменьшает средний срок временной нетрудоспособности на 30%.

Профилактические мероприятия по нераспространению социально опасных заболеваний среди групп повышенного риска на постоянной основе проводит ОО Human Health Institute.

«По ВИЧ-инфекции мы работаем с ключевыми группами населения по городу Нур-Султану. Мы раздаем шприцы, презервативы, лубриканты, оказываем психологическую и социальную поддержку. Предоставляем следующие услуги: по безопасному поведению в связи с ВИЧ, направляем в СПИД-центр, проводим консультации по принятию статуса, ведем работу по приверженности к АРТ-терапии», – рассказал руководитель ОО Human Health Institute Айдар Капасов.

На сегодня, по его словам, своей работой НПО охватывает свыше 2000 человек.

Напомним, в столице зарегистрировано 2996 неправительственных организаций, что составляет 13,4% от общего числа НПО в Казахстане. Они оказывают населению психологическую, правовую помощь, а также выступают медиаторами. Кроме того, НПО способствуют вовлечению и адаптации в общество социальных слоев населения, а также людей с особыми потребностями.

Превратить идею в проект, реализовать ее активистам и неправительственным организациям помогают в Центре гражданских инициатив Нур-Султана, предоставляя информационные услуги, а также консультации по юридической и финансовой части.



