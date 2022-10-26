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    Проект закона об амнистии рассмотрели в Сенате

    26 Октября 2022, 17:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством сенатора Владимира Волкова состоялось расширенное заседание Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам. На нем сенаторы рассмотрели законопроект «Об амнистии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Основной целью законопроекта является единовременный акт гуманности уголовно-правового характера в отношении лиц, совершивших уголовные правонарушения в период с 4 по 7 января 2022 года в условиях беспорядков.

    Проектом закона предусмотрено прекращение уголовных дел в отношении участников беспорядков, совершивших уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести, освобождение от наказания осужденных по таким деяниям, а также снятие судимости с отбывших наказание за такие правонарушения.

    Лицам, совершившим тяжкие преступления, законопроектом сокращается назначенные судами наказания на три четверти, особо тяжкие преступления – вполовину.

    Не подлежат амнистии лица, совершившие террористические, экстремистские, коррупционные преступления, государственную измену, пытки, при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, организацию массовых беспорядков, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

    Законопроект направлен на рассмотрение Палаты.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Сенат
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