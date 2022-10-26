Проект закона об амнистии рассмотрели в Сенате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством сенатора Владимира Волкова состоялось расширенное заседание Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам. На нем сенаторы рассмотрели законопроект «Об амнистии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Основной целью законопроекта является единовременный акт гуманности уголовно-правового характера в отношении лиц, совершивших уголовные правонарушения в период с 4 по 7 января 2022 года в условиях беспорядков.

Проектом закона предусмотрено прекращение уголовных дел в отношении участников беспорядков, совершивших уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести, освобождение от наказания осужденных по таким деяниям, а также снятие судимости с отбывших наказание за такие правонарушения.

Лицам, совершившим тяжкие преступления, законопроектом сокращается назначенные судами наказания на три четверти, особо тяжкие преступления – вполовину.

Не подлежат амнистии лица, совершившие террористические, экстремистские, коррупционные преступления, государственную измену, пытки, при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, организацию массовых беспорядков, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Законопроект направлен на рассмотрение Палаты.