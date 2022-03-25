РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:55, 25 Март 2022 | GMT +6

    Проект закона о восстановлении платежеспособности и банкротстве рассмотрен в Правительстве РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Законопроект «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» обсудили в Правительстве под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Министерством финансов завершена работа по проекту Закона Республики Казахстан «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан» и сопутствующих законопроектов.

    Предусматривается внесение изменений и дополнений в 21 законодательный акт (в 8 кодексов и 13 законов). Соответствующий проект закона разработан в целях снижения долговой нагрузки граждан, смягчения социальной напряженности, стимулирования выплат по долгам и обеспечения возврата должников к продуктивной экономической деятельности.

    В ходе обсуждения проектов законов проведено 10 заседаний рабочей группы, рассмотрены более 100 предложений и замечаний, предоставлены ответы на 276 вопросов, заданных через платформу «электронного правительства».

    На основании представленных предложений в законопроекты внесены изменения, в том числе упрощена процедура подачи заявлений о банкротстве, предусмотрена государственная помощь социально-уязвимым категориям людей, введена возможность заключения мирового соглашения, внедрено обязательное прохождение банкротами курсов по повышению финансовой грамотности и ряд других.

    По итогам совещания Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил уполномоченным государственным органам выработать единые позиции по несогласованным вопросам и провести все предусмотренные отечественным законодательством экспертизы.






    Теги:
    Правительство Правительство РК Главная Общество Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:25
    Казахская диаспора в Кыргызстане поздравила старейшин с Международным днем пожилых людей
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в ¼ Азиады по борьбе куреш
    Сегодня, 08:55
    Первые медали разыграют на XIX Азиатских играх в турнире по боксу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!