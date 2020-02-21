Проект возрождения забытых национальных блюд представили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном Доме дружбы провели круглый стол на тему «Рухани жаңғыру – основа возрождения национальных ценностей и сохранения уникальности», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления по делам общественного развития г. Нур-Султана.

Цель мероприятия – возрождения забытых казахских национальных блюд, адаптация технологии их приготовления к современным методам и внедрение в учебные программы.

В ходе круглого стола колледж общественного питания и сервиса совместно с общеобразовательными школами №28, 30, 55 представили проект «Ұмытылған ұлттық тағамдары».

Представители палаты предпринимателей «Атамекен», директоры школ, руководители учебных заведений технического и профессионального образования, студенты, исследователи и этнографы национальной кухни, специалисты ресторанного дела, принявшие участие в работе круглого стола, подчеркнули необходимость возрождения и обновления некоторых забытых блюд казахской кухни.