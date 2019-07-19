Проект «Туған жер»: количество спортивных объектов увеличивается в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в рамках программы «Рухани жаңғыру» по проекту «Алтын ұям» увеличивается количество спортивных объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

На сегодня у предпринимателей и спонсоров стало хорошейтрадицией строить для родного аула футбольные площадки, спортивные комплексы. Сапреля 2019 года в регионе открылось 10 спортивных объектов, один полностьюотремонтирован.

Например, в сельском округе Акжар Сарыагашского районавозведен спортивный комплекс, в населенном пункте Таскескен открыласьфутбольная площадка. В селе Кенес Байдибекского района построена футбольная,волейбольная, баскетбольная площадки и детская игровая площадка. В этом районетакже сдан в эксплуатацию крытый футбольный комплекс.

В селе Торткуль Ордабасинского района распахнул свои дверикрытый спорткомплекс «Түзелбек ата».На его строительство спонсорами затрачено20 млн тенге. Спортивный комплекс и футбольная площадка открылись в селахКаракум и Боген. Спортивные комплексы построены также в Толебийском,Шардаринском районах.

Работа в рамках проекта «Туған жер» будет проводиться вТуркестанской области и дальше.