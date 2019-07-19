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    Проект «Туған жер»: количество спортивных объектов увеличивается в Туркестанской области

    19 Июля 2019, 22:23

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в рамках программы «Рухани жаңғыру» по проекту «Алтын ұям» увеличивается количество спортивных объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    На сегодня у предпринимателей и спонсоров стало хорошейтрадицией строить для родного аула футбольные площадки, спортивные комплексы. Сапреля 2019 года в регионе открылось 10 спортивных объектов, один полностьюотремонтирован.

    Например, в сельском округе Акжар Сарыагашского районавозведен спортивный комплекс, в населенном пункте Таскескен открыласьфутбольная площадка. В селе Кенес Байдибекского района построена футбольная,волейбольная, баскетбольная площадки и детская игровая площадка. В этом районетакже сдан в эксплуатацию крытый футбольный комплекс.

    В селе Торткуль Ордабасинского района распахнул свои дверикрытый спорткомплекс «Түзелбек ата».На его строительство спонсорами затрачено20 млн тенге. Спортивный комплекс и футбольная площадка открылись в селахКаракум и Боген. Спортивные комплексы построены также в Толебийском,Шардаринском районах.

    Работа в рамках проекта «Туған жер» будет проводиться вТуркестанской области и дальше.

    Автор:

    Туркестанская область Благотворительность Спорт Строительство Рухани жаңғыру Туған жер
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