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    Проект Строительного кодекса внесут в Парламент до конца 2023 года

    4 Апреля 2023, 14:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев сообщил о ходе работ по разработке Строительного кодекса страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях разработки Строительного кодекса создана Рабочая группа и утверждена Дорожная карта с пошаговыми мероприятиями. Совместно с представителями крупных отраслевых ассоциаций (порядка 10-ти) и отраслевых институтов (РГП «Градкадастр», ГРП «Госэкспертиза», АО «КазНИИСА», АО «КазЦентрЖКХ») разработан первый драфт проекта кодекса, который в этом месяце мы планируем вынести на общественное обсуждение», - сказал Марат Карабаев на заседании Правительства.

    По его словам, до конца года планируется внести разработанный проект в Мажилис Парламента.

    «В целом Строительный кодекс будет объединять четыре закона и предусматривает внесение изменений в восемь кодексов с охватом полного жизненного цикла строительного процесса, который предполагает работы от планирования до эксплуатации», - добавил министр.

    Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству выработать новые подходы к решению вопроса об удешевлении жилья для наших граждан, желающих поселиться в приграничных районах.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Строительство Жилье
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