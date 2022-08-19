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    Проект Социального кодекса РК размещен на сайте Минтруда

    19 Августа 2022 19:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты РК разместило на официальном сайте ведомства проект Социального кодекса Республики Казахстан для предварительного обсуждения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Ознакомиться с документом можно по ссылке: https://www.gov.kz/memleket/entities/enbek/documents/details/337099?lang=ru.

    Комментарии к проекту Социального кодекса РК можно направить на электронную почту: sockodeks@enbek.kz.

    Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить своевременное принятие Социального кодекса РК.
    #Минтруда РК #Общество #Социальный кодекс
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