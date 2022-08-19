Проект Социального кодекса РК размещен на сайте Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты РК разместило на официальном сайте ведомства проект Социального кодекса Республики Казахстан для предварительного обсуждения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ознакомиться с документом можно по ссылке: https://www.gov.kz/memleket/entities/enbek/documents/details/337099?lang=ru.

Комментарии к проекту Социального кодекса РК можно направить на электронную почту: sockodeks@enbek.kz.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить своевременное принятие Социального кодекса РК.



