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    Проект «Сельская цифровая школа» введут в Казахстане в следующем году

    19 Августа 2022 13:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О внедрении нового проекта в малокомплектных сельских школах сообщил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сельская цифровая школа» – проект, который будет решать проблему малокомплектных школ. В малокомплектных школах есть своя специфика, но по ряду объективных причин мы понимаем, что в отдельно взятой малокомплектной школе в связи с небольшим количеством класс-комплектов и большой нагрузкой, обеспечить наличие педагогов по всем предметам у нас полностью не получается», - признал Асхат Аймагамбетов на августовской конференции.

    Он разъяснил механизм действия данного проекта.

    «Нередки случаи, когда учителя, которые не являются специалистами по другим предметам, ведут и математику, и физику, и химию. И это негативно сказывается на качестве знаний. Мы со следующего года внедряем этот проект, когда у нас в нескольких городах будут сидеть и профессионально заниматься педагоги-предметники по этим основным дисциплинам, где у нас чувствуется дефицит. И они посредством интернета в каждом классе по соответствующему расписанию будут проводить занятия», - подчеркнул министр.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Правительство РК #Образование #Цифровой Казахстан #Асхат Аймагамбетов #Минпросвещения РК
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