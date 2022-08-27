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    Проект республиканского бюджета на трехлетний период одобрило Правительство РК

    27 Августа 2022 10:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Правительстве РК одобрили проект республиканского бюджета на ближайшие три года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предлагаю одобрить озвученные походы и проголосовать за данные законопроекты и проект Указа. Министерствам нацэкономики и финансов совместно с Канцелярией Премьер-Министра обеспечить внесение законопроектов и Прогноза социально-экономического развития в Парламент», - сказал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    В рамках проекта, по его словам, трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет будут значительно снижены в 2023 году на 1,4 трлн тенге, в 2024 еще на 800 млрд и на 500 млрд в 2025 году.

    «Это очень важный аспект. Гарантированный трансферт не будет превышать объема поступлений в Национальный фонд от нефтяного сектора. А рост расходов бюджета не будет превышать средний уровень долгосрочного экономического роста с учетом цели по инфляции. В целом проект бюджета сбалансирован», - отметил Премьер.

    По его словам, бюджет является социальным.

    «На социальную сферу в 2023 году предусмотрено 8 трлн тенге. В реальном секторе экономики приоритетными направлениями остаются развитие обрабатывающей промышленности, поддержка бизнеса, развитие транспортной инфраструктуры и газификация. В целом расходы данного блока планируются в 2023 году в сумме 2 трлн тенге», - добавил глава Правительства.

    Фото: primeminister.kz


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Бюджет
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