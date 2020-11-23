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    Проект предвыборной программы представила Народная партия Казахстана

    23 Ноября 2020, 13:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Народная партия Казахстана представила проект предвыборной программы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предвыборная программа Народной партии Казахстана «Народ, земля и справедливость». Все мы убедились, что реальное социально-экономическое положение страны в текущем году кардинально разошлось с прогнозами Правительства. Замедление темпов развития мировой экономики приводит к сокращению поступлений в бюджет и тормозит развитие нашей экономики», - сказала член Народной партии Казахстана Ирина Смирнова во время съезда.

    Она отметила, что Народная партия Казахстана идет в Парламент для продолжения дела защиты прав и законных интересов простых людей, назвав ключевые задачи для решения проблем:

    - построение социального государства как нового стержня развития Казахстана. Народ - основа государства;

    - изменение экономической стратегии под современные реалии;

    - обеспечение прозрачной работы Правительства и ориентирование его на конечный результат.

    «Для решения этих задач мы предлагаем 10 народных инициатив, которые должны стать основой нового социального курса. Первое - доступность и качество образования и медицины. Обучение должно быть доступным. Для этого нужно переходить к бесплатному образованию. Пандемия коронавируса показала несостоятельность системы здравоохранения. Поэтому мы предлагаем увеличить расходы на медицину, расширить объем обязательного медицинского обследования и гарантированный объем лечения граждан. Инициируем принятие нового закона о качестве продукции, запрещающего использование вредных пищевых добавок и ужесточающего уголовное наказание за фальсификацию продуктов и лекарств», - сказала И. Смирнова.

    Второе - это решение жилищного вопроса казахстанцев. Как отмечают в партии, нужно законодательно утвердить стандарты качества проживания в комфортных и безопасных условиях.

    «Мы кардинально решим вопрос с землей для казахстанцев. Каждая семья получит 20 соток земли для строительства дома и домашнего хозяйства. Государство проведет к этим участкам всю необходимую инфраструктуру», - отметила член партии.

    Третье. Государство должно гарантировать достойную старость казахстанцам.

    «Мы выступаем за снижение пенсионного возраста до 60 лет. Важное новшество - постепенное сокращение рабочего времени по достижении предпенсионного возраста», - озвучила Ирина Смирнова.

    Четвертое. Экономика должна работать в интересах народа, а не капиталистов.

    «Партия выступает за сохранение государственной собственности на земельные ресурсы и обеспечит контроль за соблюдением запрета владения землей иностранцами», - добавила она.

    Пятое. Сельское хозяйство станет драйвером экономики и обеспечит продовольственную безопасность страны.

    «Казахстан, имеющий уникальный аграрный потенциал, должен перевести отрасль от сырьевой модели экономики к перерабатывающей с выстраиванием эффективной торговой политики», - отмечают в партии.

    Шестое. Проведение кредитной амнистии для физических и юридических лиц за счет самих банков.

    «В отсутствие института банкротства физических лиц кредитная амнистия остается единственным инструментом выживания малого и среднего бизнеса», - подчеркнула Ирина Смирнова.

    Седьмое. Справедливая налоговая политика. Налоговое бремя на богатых вырастет, для нуждающихся будет отменено.

    Восьмое. Прозрачность и контроль за эффективностью реализации государственных решений.

    «Мы добьемся повышения степени открытости деятельности органов власти, вовлечения, вовлечения общества в принятие политических решений, реализацию принципа обратной связи между властью и народом», - заявила спикер.

    Девятое. Беспристрастность судебной системы.

    «Партия гарантирует реальную независимость суда и справедливость за счет расширения использования института суда присяжных и создания основы для выборности судей», - сказала она.

    Десятое. Духовное наследие народа.

    «Народная партия Казахстана ключевую задачу казахстанского общества видит в создании эффективных механизмов культурного обмена и сохранения культурного наследия всех этносов, населяющих Казахстан», - отметила на съезде Ирина Смирнова.

    Напомним, партия ранее утвердила партийный список депутатов в Мажилис Парламента.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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