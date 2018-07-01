Проект по защите инвесторов от коррупции запущен в Актюбинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Актюбинской области открылся проектный офис проекта «Protecting Business and Investments», созданный для антикоррупционного сопровождения инвесторов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление профилактики коррупции департамента АДГСПК по Актюбинской области.

Проектный офис открылся в рамках заседания Совета инвесторов, прошедшего под председательством и.о. акима Актюбинской области Кайрата Бекенова.

Главной целью проекта является защита инвесторов от всевозможных коррупционных рисков, с которыми сталкивается предприниматель не только в рамках предпринимательской деятельности, но и в повседневной жизни при реализации инвестиционного проекта.

Офис создан в рамках меморандума о сотрудничестве между Агентством РК по делам государственной службы и противодействию коррупции и министерствами иностранных дел и по инвестициям и развитию с целью упрощения процесса инвестирования в экономику страны, а также предотвращения бюрократических процедур и коррупционных фактов.

В своем приветственном слове руководитель департамента АДГСПК по Актюбинской области, председатель совета по этике Расул Медетов подчеркнул, что Агентство гарантирует заинтересованным инвесторам 100% защиту от коррупционных проявлений на территории Казахстана.

«Агентство намерено оперативно и жестко реагировать на каждый факт воспрепятствования деятельности инвесторов. Единственное условие для инвесторов - 100-процентный отказ от коррупционных составляющих в инвестиционном проекте и «нулевая терпимость» к коррупции», - сказал Р. Медетов.

Если же инвестор все-таки столкнется с попыткой вымогательства, он, согласно своим обязательствам, должен не давать взяток и сообщить о случившемся в антикоррупционное ведомство. Причем сообщить он сможет напрямую руководству: контактный телефон руководства АДГСПК будет выдан каждому предпринимателю, который захочет получить антикоррупционную защиту и обратится в проектный офис.

Также в ходе заседания был подписан четырехсторонний меморандум о взаимодействии между акиматом Актюбинской области, департаментом АДГСПК по Актюбинской области, департаментом Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по области и областной Палатой предпринимателей «Атамекен».

Целью данного меморандума является развитие сотрудничества, а также определение его форм и механизмов между сторонами для создания благоприятного инвестиционного климата и повышения доверия инвесторов.





