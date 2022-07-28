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    Проект по восстановлению мангровых зарослей начнет ЮНЕСКО в семи странах

    28 Июля 2022, 01:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава ЮНЕСКО Одрэ Азуле сообщила, что мангровым лесам грозит опасность и времени на решение проблемы остается все меньше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

    Она призвала повышать осведомленность населения об этой проблеме.

    «Более трех четвертей мангровых лесов в мире сейчас находятся под угрозой», – сказала она.

    Одрэ Азуле объявила, что в следующем месяце ЮНЕСКО начнет новый проект по восстановлению мангровых зарослей в семи странах Латинской Америки: Колумбии, Кубе, Эквадоре, Сальвадоре, Мексике, Панаме и Перу. Проект предоставит экономические возможности местным сообществам и будет способствовать обмену и совместному использованию знаний между местным населением, включая представителей коренных народов, и научным сообществом.

    «В мангровых зарослях питаются и размножаются множество видов. Люди зависят от таких экосистем, так как эти леса замедляют эрозию берегов и являются для многих источником средств к существованию», – подчеркнула она.

    ЮНЕСКО защищает мангровые заросли и другие экосистемы «голубого углерода» с помощью таких инициатив, как геопарки, объекты Всемирного наследия и биосферные заповедники. Однако Азуле предупредила, что время поджимает.

    «Перед лицом чрезвычайной климатической ситуации время на исходе и мы должны пойти еще дальше, потому что мангровые заросли также являются поглотителями углерода. Мы не можем позволить себе их потерять», – отметила она.

    Ранее сообщалось, что два казахстанских заповедника включат в глобальную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

    Фото: СИФОР/Яян Индриатмоко, news.un.org

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    ЮНЕСКО Мировые новости Природа
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