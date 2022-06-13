Проект по расширению русел рек продолжат в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Проект по расширению русел рек Актобе приостановлен, пока не будет приведен в соответствии с нормами экологического законодательства. Однако проект нужен региону. Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК сообщил аким области Ондасын Уразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект был разработан и принят после большого паводка в Актобе в 2017 году, когда сотни домов остались затопленными. Для реализации проекта по расширению русел 8 рек из республиканского бюджета было выделено около 8 млрд тенге, однако во время проведения работ были вырублены десятки деревьев вокруг рек, а сами реки обмелели.

«Общественность нашего города будоражит данная проблема. Вырубленные деревья оказались в пойме рек. Проблема накапливалась давно. После наводнения 2017 года как местные исполнительные органы, так и правительство рассмотрело ряд мероприятий, в том числе по углублению и расширению русел 8 рек. Так как проект по расширению русел рек не получил общественной поддержки, в 2019 году нами было принято решение о приостановке проекта, пока он не будет приведен в соответствие с нормами экологического законодательства. Сейчас работы не проводятся, ведется корректировка проекта. На первоначальном этапе мы попросили при корректировке учесть нарушения, которые вызвали приостановку проекта. То, что проект нужен, сомнений не должно быть. Я считаю, что несправедливо обвинять предшественника (акима Сапарбаева – авт.) в том, что проект неправильный. Если бы не было паводка 2017 года, мы бы ждали очередного нехорошего события», - сказал Ондасын Уразалин.

Однако, по словам акима, в тех местах, где реки уже были расширены, во время паводка 2022 года вода свободно прошла.

«Проект нужен, мы с каждым годом чувствуем необходимость реализации проекта. Другое дело, что русла рек должны быть углублены, не должно быть повального расширения. В документах указывалось, что расширение должно быть не менее 200 метров, это и вызвало возмущение, тогда под уничтожение попадают многие зеленые насаждения и краснокнижные деревья, что вызвало нарекание общественников», - добавил аким.